Grundgesamtheit und Stichprobe

Es muss geklärt werden, wer zur Gruppe der für die Fragestellung relevanten Personen gehört; sie sind die Grundgesamtheit. Beispiel: Wer wissen will, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort X mit der Kantine zufrieden sind, muss nur die Beschäftigten an genau diesem Standort befragen, nicht die an anderen Standorten.

Nicht immer können sämtliche Mitarbeiter oder Kunden befragt werden, weil die Vollerhebung dieser Grundgesamtheit zu aufwendig und zu teuer wäre. Dann muss eine zufällige Auswahl getroffen werden: die Stichprobe.

Wenn diese Auswahl nicht wirklich zufällig ist, kommt es zu Fehlern. Das Ergebnis lässt sich dann nicht auf die Grundgesamtheit übertragen. Beispiel: Wer für eine Befragung aus seiner Kunden-Datenbank nur die Kunden auswählt, die sehr wahrscheinlich einen ausgefüllten Fragebogen zurücksenden, weil sie dem Unternehmen wohlgesonnen sind, kann das Ergebnis nicht auf alle Kunden übertragen. Denn die Meinung der Unzufriedenen oder derjenigen, die schon zum Wettbewerber abgewandert sind, bleibt unberücksichtigt. Dieser Fehler führt zu einer Abweichung des Umfrageergebnisses von der Realität, der sogenannte Bias.