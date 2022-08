Stichprobenfehler durch falsche Datenbasis

Ein systematischer Stichprobenfehler tritt auf, wenn die Datenbasis, aus der die Stichprobe gezogen wird, nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit ist. Je stärker die Personen in der Datenbasis von der Grundgesamtheit abweichen, desto stärker wird der Fehler ausfallen.

Beispiel für falsche Datenbasis

Um die Vorlieben der erwachsenen Durchschnittsbevölkerung in puncto Unterhaltung in Erfahrung zu bringen, wird aus einer Datenbasis eine Zufallsstichprobe von 500 Personen gezogen. Es stellt sich heraus, dass das Sample zu 70 Prozent aus Frauen besteht, weil eine Datenbank genutzt wurde, in der Frauen überrepräsentiert sind.

Die Meinungen der weiblichen Bevölkerung haben in dieser Stichprobe mehr Gewicht als in der Gesamtbevölkerung. Die Studie ist verzerrt und somit nicht repräsentativ für die erwachsene Durchschnittsbevölkerung.

Lösung: Datenbasis richtig festlegen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Grundgesamtheit in der Datenbasis korrekt dargestellt ist. Denn ob und in welchem Umfang systematische Fehler auftreten, hängt von Qualität der Datenbasis ab.