Beispielrechnung

Annahmen:

Unternehmen A gehört zur Technologiebranche.

Der durchschnittliche Multiplikator für das Verhältnis von Unternehmenswert (EV) zu EBITDA in dieser Branche liegt bei 10. Das bedeutet: Der Wert des Unternehmens wird im Durchschnitt als das Zehnfache seines EBITDA bewertet.

Das EBITDA von Unternehmen A beträgt 20 Millionen EUR.

Formel:

Geschätzter Unternehmenswert = EBITDA × Multiplikator

Rechnung:

Geschätzter Unternehmenswert = 20 Millionen EUR × 10

Nach dem Multiplikatorverfahren würde der geschätzte Wert von Unternehmen A etwa 200 Millionen EUR betragen, basierend auf dem branchenüblichen EBITDA-Multiplikator.

Vorteile und Grenzen des Verfahrens

Das Verfahren ist einfach und schnell anwendbar und es ermöglicht den Vergleich zwischen Unternehmen. Damit das funktioniert,

muss es jedoch vergleichbare Unternehmen geben und

es müssen Marktpreise für diese Unternehmen bekannt sein (zum Beispiel Aktienkurse).

Wirtschaftliche und branchenspezifische Faktoren können den Multiplikator beeinflussen und das Ergebnis verfälschen. Außerdem sind Über- oder Unterbewertungen möglich, wenn sich die Marktbedingungen schnell ändern.

Wenden Sie das Multiplikatorverfahren am besten in Kombination mit anderen Methoden an, um ein umfassenderes Bild des Unternehmenswertes zu erhalten.