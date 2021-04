Strategische Vorkehrungen für den Notfall oder Ausfall der Geschäftsleitung treffen

Beispiel: Nachfolgeregelungen und Gesellschaftsanteile

Nehmen Sie an, Ihr Unternehmen ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Die Gesellschaftsanteile waren zwischen Ihnen und Ihrer ersten Frau gleich verteilt. Nach dem Tod Ihrer ersten Frau hatten Sie ein Viertel des Stammkapitals zunächst übernommen und später Ihrer zweiten Frau überschrieben. Das zweite Viertel war auf Ihre Tochter aus erster Ehe übergegangen. Formal wäre nun im Fall Ihrer Handlungsunfähigkeit die Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig.

Deshalb sollte es eine Stimmrechtsvollmacht geben. In Ihrem Falle haben Sie daran gedacht, den (angeheirateten) Sohn aus zweiter Ehe an Ihr Unternehmen zu binden und ihm deshalb die Hälfte Ihrer Stimmrechte übertragen; die andere Hälfte der Stimmrechte erhält Ihre Tochter (aus erster Ehe).

In Ihrem Testament haben Sie den Wunsch ausgedrückt, dass Ihre Tochter das Unternehmen weiterführt. Deshalb wurde – in Abstimmung mit Ihrem Anwalt – in einem Erbvertrag festgelegt, dass Ihre Frau einen Erbverzicht unterschreibt und Ihre Tochter (aus erster Ehe) und Ihr Sohn (angeheiratet aus zweiter Ehe) je ein Viertel ihrer Gesellschafterrechte bekommen. Damit wird die Rolle Ihrer Tochter – wie das auch immer schon besprochen worden war – durch die Hälfte der Kapitalanteile in Ihre Fußstapfen treten und gemeinsam mit ihrer Stiefmutter und ihrem Stiefbruder die Gesellschaftsanteile halten. Mit diesen Regelungen haben Sie gut vorgesorgt – gleichgültig, ob Ihr Ableben zu beklagen ist oder ob Sie „nur“ handlungsunfähig sind; juristisch gesehen ein viel komplizierterer Fall.