Modelle, Formen und Varianten der Unternehmensnachfolge

Management-Buy-out (MBO) – Verkauf an das eigene Management

Eine familiengeführte Immobilienverwaltung mit über 3000 Wohn- und Geschäftseinheiten und eigenem Hausmeister- und Reinigungsservice hat zum Übergabezeitpunkt 15 Beschäftigte und wird in zweiter Generation betrieben. Die Inhaber sind sehr interessiert, dass das Unternehmen in der Familie weitergeführt wird. Der Unternehmer hat keine eigenen Kinder. Er hat lange gemeinsam mit seinem Bruder (aus persönlichen Gründen nicht Geschäftsführer) gehofft, dass seine beiden Neffen die Nachfolge antreten und darauf gebaut.

Aber die beiden Brüder, Kinder des Bruders, gehen eigene Wege und kommen als Nachfolger nicht in Betracht. Deswegen plant die Nichte, Tochter seines Bruders, den Einstieg. Sie will als Marketingspezialistin vieles umgestalten und verändern. Der Unternehmer, zuerst beeindruckt von seiner Nichte, hat nach sechs Monaten ein schlechtes Gefühl, und von der Nichte getroffene Entscheidungen führen im Unternehmen zu Konflikten. Der Wunsch zur Aufrechterhaltung des Familienbetriebs ist so stark, dass der Unternehmer trotz externer Berater nichts ändern will. Am Ende kommt es zum Eklat, die Nichte verlässt das Unternehmen und es kommt sogar zum Streit mit ihren Brüdern.

Ein langjähriger Mitarbeiter, die zweite Hand des Unternehmers, wird Geschäftsführer, Partner und Anteilseigner am Unternehmen. Die weiteren Anteile hält der Unternehmer und bleibt mit seinem Wissen und seiner Erfahrung als Beirat dem Unternehmen verbunden.