Häufigster Fehler: Falsche Anreize setzen

Unternehmen wollen mit Ihrer Vergütung Anreize setzen. Aber oft werden genau an dieser Stelle Fehler gemacht. Fehler in der Art, dass falsche Anreize gesetzt werden in dem Glauben, gerade genau das Richtige zu tun.

Werfen wir einen Blick auf Befragungen darüber, was in den Augen der Beschäftigten wichtig für eine hohe Arbeitgeberattraktivität ist. Auffallend ist, dass eine verlässliche und gute Führungsarbeit auf der Liste der Erwartungen weit oben stehen. Da hier aber bei vielen Führungskräften Defizite bestehen, ist mangelhafte Führung oft ein Kündigungsgrund.

Wenn die Führungskräftevergütung zu stark die individuelle Komponente betont, dann setzen Sie automatisch Anreize dafür, dass die Führungskraft eher an die eigene Performance als an die Teamleistung denkt. An dieser Stelle geht dann der Führungsaspekt verloren.

Im Ergebnis ist der Erfolg der Führungsarbeit geringer als gewünscht, Mitarbeitende fühlen sich vernachlässigt und kündigen nicht dem Unternehmen, sondern der Führungskraft. Das Ergebnis ist dasselbe: Fachkräftemangel.