Lohn und Gehalt in Start-ups

Wenig überraschend ist, dass in Gründungsunternehmen die Grundvergütung in Form von Lohn und Gehalt die Basis bilden. Wie bei jedem „Vergütungshaus“ bildet die Grundvergütung das Fundament, das solide und durchdacht gestaltet werden muss.

Genau hier setzen die Eigenheiten an, die Gründungsunternehmen in die Gestaltung der fixen Grundvergütung einbringen müssen: Die Anforderungen, die an die Beschäftigten gestellt, und die Kompetenzen, die von ihnen gefordert werden, sind in der Gründungsphase immer andere als bei etablierten Unternehmen.

Den Unterschied wollen wir anhand der Anforderungskomponente „Wissen und Erfahrung“ erläutern, die traditionell das Grundgehalt beeinflusst. In diesem Bereich kann etwa das Know-how aus der Tätigkeit in anderen Gründungsunternehmen eine wichtige Komponente sein. Damit wird das eher traditionelle Wissen aus Ausbildung oder Studium wirkungsvoll ergänzt. Wer schon einmal in einem Start-up mitgewirkt hat, erhält dann eine andere Grundvergütung als ein Neuling von der Hochschule.

Andere, für Start-ups wichtige Einflussfaktoren für die Grundvergütung können Organisationskompetenzen oder die Denkfähigkeit der Mitarbeitenden sein. Start-ups können auf dieser Ebene ganz eigene Rahmenbedingungen ins Spiel bringen und diese auch ganz anders gewichten, als dies in der Old Economy der Fall ist. Wer viel Organisationstalent mitbringt oder gerne knifflige Probleme löst, hat in Start-ups viel mehr Freiräume als in den Strukturen etablierter Unternehmen.

Auf diesem Wege kann Entgeltgestaltung schon auf der Ebene der Grundvergütung ganz neu gedacht werden. Wer neu denkt, kann so auch eine Zielgruppe ganz anders und motivierender erreichen, als dies über traditionelle Wege und Denkstrukturen der Fall ist.