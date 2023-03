Was ist Erfolg im Kontext Erfolgsbeteiligung?

Erfolg ist das, was das Unternehmen als Erfolg definiert. Er leitet sich aus den Unternehmenszielen ab: Was ist dem Unternehmen wichtig? Und was will es erreichen? Das heißt, dass es keine allgemeingültige, sondern immer eine unternehmensspezifische Definition für den Erfolg gibt.

Erfolg kann zum Beispiel der Umsatz des Unternehmens sein. Diese Kennzahl eignet sich jedoch nur dann, wenn die Beschäftigten keinen Einfluss auf die Preisgestaltung haben. Dies ist beispielsweise im Einzelhandel oder im Hotel- und Gaststättengewerbe der Fall.

Erfolg kann sich aber auch auf einzelne Bereiche eines Unternehmens beziehen. In dieser Hinsicht können unterschiedliche Erfolgsbeteiligungsmodelle jeweils für eine Abteilung oder einen Standort praktiziert werden.

Erfolg kann ebenso als Bilanzergebnis (Gewinn) gesehen werden. Dann sollte zwischen dem Erfolg vor oder nach Steuern unterschieden werden.