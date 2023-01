Wann und warum werden Vergütungssysteme angepasst?

Die Beschäftigten Ihres Unternehmens stellen ihre Arbeitsleistung der Firma zur Verfügung und erhalten im Gegenzug vom ersten Tag an ein Entgelt. Der Aufbau und die Gestaltung eines Vergütungssystems sind daher für jede Firma ein Muss, die mindestens einen Mitarbeitenden beschäftigt.

Wächst die Belegschaft, verändert sich über kurz oder lang auch die Ausgestaltung der Entlohnung. Im Zeitverlauf kommen neue Geschäftsfelder hinzu, die Kundenbedürfnisse und der Zeitgeist ändern sich. Vergütungssysteme müssen diese Veränderungen mitgehen. Sie müssen entsprechend angepasst werden, damit vergütungstechnisch das praktiziert wird, was wirklich sinnvoll und passend ist.

In vielen Firmen wird diesem Wandel aber keine oder viel zu wenig Beachtung geschenkt. Vergütungssysteme bleiben, wie sie sind, und passen nach Jahren nicht mehr zu dem, dem sie letztlich gerecht werden sollen.

In zahlreichen Unternehmen wird aber auch hier und da etwas ergänzt, weil man es besser machen will: mal ein Bonus, mal eine Prämie, dann werden Minijobs geschaffen und der Mindestlohn eingeführt. Was am Ende herauskommt, ist ein Gebäude ohne Statik. Eine Immobilie würde unter diesen Verhältnissen zwangsgeräumt. Ein „Vergütungssystem“ wird aber weiter munter betrieben, ohne dass das „Vergütungs-bauamt“ eingreift.