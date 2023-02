Arbeitsleistung definieren und messen

Der Personaler wirft gerne einen Blick in den Bereich der Physik. Hier kann Leistung direkt berechnet werden aus der Formel „Arbeit je Zeiteinheit“. Leistung resultiert hieraus als Energieaufwand, gemessen in der Größeneinheit Watt.

Damit haben wir eine Formel, die in der Personalwirtschaft Anwendung finden könnte: Wird in ein und derselben Zeit die doppelte Arbeit verrichtet, ist auch die Leistung doppelt so hoch.

So weit, so gut. Das klingt einfach. Aber nun fangen personalwirtschaftlich die Probleme erst an. Wir müssen uns die Frage stellen, was wir genau unter „Arbeit“ verstehen. Handelt es sich hier um die reine Mühe, also die Energie, die aufgewendet wird? Oder haben wir an dieser Stelle eher den Blick auf das Arbeitsergebnis und die Qualität des Ergebnisses zu richten?

Schnell werden wir die Frage nach der Qualität bejahen. Was nützt uns ein Arbeitsergebnis von minderer Qualität? Wie genau können wir den Faktor Qualität bewerten? In diesem Rahmen müssen wir auch immer den Blick auf die Alternativen richten. Wie hätte ich dieselbe Arbeit, das heißt denselben Energieaufwand in derselben Zeit günstiger und sinnvoller einsetzen können?

Darüber ist von Bedeutung, wie das Leistungsergebnis verwendet und genutzt werden kann. Was nützt ein Arbeitsergebnis, das nicht von Nutzen ist?

An dieser Stelle sind wir schnell in der Welt des Erfolgs. Wie kann ich den Nutzen quantifizieren, der sich aus der erbrachten Leistung ergibt?