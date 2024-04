Gesprächsleitfaden: Muster für das Referenzgespräch

Bereiten Sie sich auf ein Referenzgespräch gründlich vor, um keine wichtigen Fragen zu vergessen und das Gespräch durch eine strukturierte Vorgehensweise schnell zum Abschluss zu bringen.

Stellen Sie sich und Ihr Unternehmen zunächst kurz und knapp vor. Drei bis vier Sätze reichen jeweils aus, damit Ihr Gegenüber aufmerksam bleibt und keine Zeit verschwendet wird.

Erklären Sie dann den Zweck Ihres Anrufs, nämlich, dass Sie im Rahmen des Bewerbungsprozesses um eine Referenz bitten möchten:

Guten Tag, mein Name ist [Ihr Name] von [Ihr Unternehmen]. Ich rufe bezüglich der Bewerbung von [Name des Bewerbers] an, der sich bei uns um die Stelle als [Stellenbezeichnung] beworben hat. Wir sind im Auswahlprozess und würden uns gerne mit Ihnen als Referenz über [Name des Bewerbers] austauschen.

Verifizieren Sie, dass es sich um den richtigen Ansprechpartner handelt:

„Können Sie bitte bestätigen, dass Sie [Name der Person] sind und [Name des Bewerbers] in seiner Zeit bei [Name des Unternehmens] kennengelernt haben?“

Machen Sie deutlich, dass Sie alle Informationen aus dem Gespräch vertraulich behandeln:

Ich möchte Ihnen versichern, dass alle Informationen, die Sie mit uns teilen, vertraulich behandelt und nur im Rahmen dieses Bewerbungsprozesses verwendet werden.