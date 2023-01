Welche Vorteile haben Tarifverträge?

Tarifverträge sind ein wichtiges Gut in einer sozialen Marktwirtschaft. Gleiches gilt für die gesetzlich gesicherte Mitbestimmung. All dies gewährleistet in den Unternehmen einen Betriebsfrieden als unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Ferner sichern Tarifverträge eine Chancengleichheit der Betriebe, wenn auf Lohnebene annähernd gleiche Verhältnisse innerhalb einer Branche herrschen. Sie regeln komplexe Verhältnisse, deren Steuerung für das einzelne Unternehmen mit einem hohen Aufwand verbunden wäre.