Chancen auf höhere Vergütung bieten, nicht mit Risiken drohen

Eine weitere Befürchtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezieht sich oft auf die Frage, ob mit der neuen Vergütung im Außendienst hohe Risiken für Einkommensverluste gegeben sind. Diese Befürchtung lassen sich ausräumen.

Dazu sollte sichergestellt sein, dass die Chancen auf ein Mehreinkommen bei guter Leistung, wenn Ziele übererfüllt werden, größer sind als die Verluste beim Einkommen, wenn Ziele nicht erreicht werden.

Das Mehreinkommen bei Gutleistung ist also spürbar größer als der Verlust an Einkommen bei Zielverfehlung. Dies entspricht auch der aktuellen Auffassung in der modernen Vergütung im Außendienst: Eine neue Vergütung soll verlockend sein und nicht bedrohend!