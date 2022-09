Aufgaben der Führungskraft im Außendienst

Neue Außendienstmitarbeiter finden

Eine besondere Herausforderung für die Führungskraft ist es, gute neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Außendienst zu finden. Hier ist der Wettbewerb zwischen den Unternehmen sehr stark. Vorgesetzte müssen also immer wissen, womit sich ihr Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt von anderen abhebt und was es so besonders macht, in diesem Außendienst-Team zu arbeiten.