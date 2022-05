KPI für die variable Außendienstvergütung

Im Folgenden seien einige KPIs aufgeführt, die aktuell in der Außendienstvergütung eine große Rolle spielen:

Deckungsbeitrag (nach Kosten des Mitarbeiters)

Umsatz

Neukunden

Forcierung strategisch wichtiger Kunden (z.B. A-Kunden)

Ausbau bestimmter Marktsegmente

Ausbau strategisch wichtiger Produkte

Forcierung Neuprodukte

Forcierung solcher Produkte, die mit guten Erträgen verbunden sind

Umwandlungsquote von Angeboten.

Bei dieser Auflistung handelt es sich um typische Beispiele für harte, also messbare Vergütungskriterien der Außendienstvergütung. Der Mitarbeiter wird an dem gemessen, was als Ergebnis seiner Arbeit angesehen wird: an den Verkaufszahlen.