Reisender und Handelsvertreter im Außendienst und ihre Vergütung

Vergütungsmodelle im Außendienst

Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob die Höhe des Gehalts für Mitarbeitende im Außendienst (Reisende oder Handelsvertreter) ein Motivationsfaktor ist oder nicht. Strittig ist, ob man mit Geld das Verhalten in eine aus Sicht des Unternehmens gewünschte Richtung lenken kann.

Dass dies der Fall ist, darauf setzen die Befürworter von variablen Gehältern oder Gehaltsbestandteilen. Und diese spielen im Außendienst eine wichtige Rolle.

Denn in wenigen anderen Unternehmensbereichen kann man das Entgelt so direkt und für den Mitarbeiter unmittelbar sichtbar an seine Leistung, seinen Erfolg und seine Zielerreichung knüpfen. Die besonderen Bedingungen im Außendienst legen es nahe, einen vergleichsweise hohen Anteil des Gehalts variabel, also erfolgsabhängig zu gestalten.

Einige Unternehmen weichen bewusst davon ab; sie wollen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst nicht durch erfolgsabhängige Gehälter motivieren. Diese erhalten ein Fixgehalt, unabhängig davon, wie viele Kunden sie akquirieren oder wie viel Umsatz sie erzeugen.

Als Gehaltsbestandteile im Außendienst kommen in Betracht: