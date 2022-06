Vorteile des Beyond Budgeting sind Schwächen der klassischen Budgetplanung

Wie jeder neue Managementansatz, stieß auch das Beyond Budgeting in der Diskussion unter Praktikern und Wissenschaftlern auf Unverständnis, Ungläubigkeit, aber auch auf Überraschung und zunehmende Anerkennung. Die Kritikpunkte des BBRT-Consortiums an der klassischen Budgetierung sind:

Schlechtes Aufwand-Nutzen-Verhältnis : Budgets werden detailliert und zeitaufwendig erarbeitet, sie sind jedoch schnell überholt und fördern die Bürokratisierung.

Keine Verbindung zu weiteren Steuerungsinstrumenten : Budgets haben keinen Bezug zur Unternehmensstrategie, sind nicht an Vergütungssysteme angebunden und verhindern den Wandel in Unternehmen.

Leistungsmessung schwierig : Budgets spiegeln weder Markenwerte, Prozessqualität, noch strategische Netzwerke im Unternehmen wider, sondern bilden nur Finanzzahlen ab. Auch akzeptieren Manager die Budgetierung zu wenig.

Budgets sind unflexibel : Jährlich fix geplante Budgets werden nur nach-kontrolliert und schränken die Handlungsfreiheit ein; Prozessverbesserungen oder Lerneffekte des Managements tauchen in den Zahlen nicht auf.

Motivation zu Manipulation : Zu gute Ergebnisse könnten am Jahresende heruntergespielt werden, wenn anschließend zu hohe Zielvorgaben befürchtet werden; umgekehrt werden womöglich Ergebnisse aufgeblasen. Selbstinitiative, unternehmerischer Geist, Fantasie und Kreativität werden unterdrückt.

Rückwärts gewandtes Denken: Über die Jahre wird verhindert, dass das Unternehmen immer wieder neu als Ganzes beurteilt wird, da Budgets der Folgejahre oft aus alte Daten gewonnen werden. Dies führt zu kurzfristigem Planen.

Diese massive Kritik des BBRT an der klassischen Budgetierung trifft im Ganzen nur in bestimmten Fällen zu: Der Budgetprozess muss sehr formalistisch gehandhabt und das Ergebnis nach einem starren Schema kontrolliert werden. Er muss außerdem ohne Strategiebezug erarbeitet sowie ohne Anpassungsmöglichkeiten an Veränderungen ausgestattet sein.

Sobald ein Unternehmen hiervon abweicht, muss das Urteil differenziert ausfallen, denn es gibt noch mehr Alternativen zur klassischen Budgetierung.

Dazu zählen mehrfache Budgetrevisionen im Geschäftsjahr oder Instrumente wie die Balanced Scorecard. Diese Instrumente haben in vielen Unternehmen eine bessere Qualität des Budgetierungsverfahrens erreicht. Auch die Budgetierung im Sinne eines "Better Budgeting" hat zu guten Ergebnissen geführt. Better Budgetin“ nimmt Anregungen aus dem Beyond-Budgeting-Ansatz auf, wie den Einsatz flexibler Zielgrößen und externer sowie interner Benchmarks.