Der Prozess des Design Thinkings

Design Thinking führt zu Innovationen bei Produkten, Dienstleistungen oder sogar von ganzen Unternehmenssystemen. Durch das Infragestellen des scheinbar Offensichtlichen erschaffen Design Thinker neue Lösungen, die menschliche Bedürfnisse besser befriedigen. Der Design-Thinking-Prozess besteht aus vier Phasen: Einfühlen, Problemdefinition, Ideengenerierung und Prototyping.

Einfühlen

Die erste Phase stellt den Projektkontext und die Umwelt der Zielperson in den Mittelpunkt. Dabei wird zunächst ein erstes Verständnis für den Problemraum entwickelt, indem die Bedürfnisse der jeweiligen Zielpersonen ermittelt und deren Erfahrungen, bezogen auf das zu bearbeitende Thema, aufgezeigt werden. Durch dieses Eintauchen in den Kontext wird eine Fülle an Informationen zutage gefördert. Darunter fallen auch potenzielle Chancen und Herausforderungen, die anders nur schwer zu identifizieren wären.

Problemdefinition

Um aber wirklich alle Daten zu verwerten und gemeinsame Muster zu erkennen, folgt in der zweiten Phase eine gründliche Analyse und Synthese mit dem Ziel, ein Verständnis für das Ganze zu ermöglichen. Ziel dieser Phase ist es, das besondere Hindernis zu benennen, um es gezielt und nachhaltig lösen zu können.

Ideengenerierung

In der darauffolgenden Phase der Ideengenerierung entwickelt das Team dank eines kreativen Rahmens Ideen für innovative Lösungen, die sich am Kontext des Gesamtthemas orientieren. Ein paar dieser Lösungsideen werden danach ausgewählt, um sie in der vierten Phase, der sogenannten Experimentierphase, auf Herz und Nieren zu testen und weiterzuentwickeln.

Prototyping

In der Experimentierphase werden mögliche Lösungen als Prototypen entwickelt. Die Idee wird in dieser Phase konkretisiert und durch das Feedback der späteren Nutzer einem kontinuierlichen Lernprozess unterzogen. Am Ende steht die fertige Lösung, die direkt umgesetzt werden kann. Wichtig dabei sind die drei Pfeiler: