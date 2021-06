Fünf kreative New-Learning-Methoden für Ihr Unternehmen

Je nach Situation und Lernbedürfnis können unterschiedliche Methoden für das New Learning eingesetzt werden. Hier fünf Anregungen für die Konzeption eines New-Learning-Angebots:

Working Out Loud (WOL)

Working out Loud basiert auf einer Idee des IT-Spezialisten Bryce Williams. In seinem Blogpost „When will we Work Out Loud? Soon!“ aus dem Jahr 2010 definiert er Working Out Loud (WOL) in einer klaren Formel:

Working Out Loud = Observable Work + Narrating Your Work

Das Erfolgsrezept dahinter: Wenn jeder Einzelne alle anderen an seiner Arbeits-, Erfahrungs- und Gedankenwelt teilhaben lässt, lernen dabei alle Beteiligten und werden besser. Soziale Netzwerke und Kollaborationsumgebungen helfen dabei, sich aktiv in den Prozess einzubringen. Nach dem Prinzip „Sharing is caring“ ist WOL damit eine hoch kooperative Methode, um Beziehungen aufzubauen, die dabei helfen, ein Ziel zu erreichen, eine Fähigkeit zu entwickeln oder ein neues Thema zu entdecken.

Die WOL-Methode wurde von John Stepper weiterentwickelt und für Unternehmen nutzbar gemacht. Fünf Aspekte bilden den Kern von Working Out Loud:

Beziehungen (Relationships)

Großzügigkeit (Generosity)

Sichtbare Arbeit (Visible work)

Zielgerichtetes Verhalten (Purposeful Discovery)

Wachstumsorientiertes Denken (Growth Mindset)

Zumeist bildet ein 12-wöchiges Programm (der sogenannte WOL Circle) den Rahmen, in dem meist vier bis fünf Personen selbstbestimmt verschiedene Übungen (die Circle Guides) durchlaufen und sich gegenseitig dabei unterstützen, ein selbstgestecktes Ziel zu erreichen.

Barcamp

Ein Barcamp ist eine Konferenz oder Tagung, dessen Inhalte und Ablauf von den Teilnehmenden zu Beginn der Tagung gemeinsam entwickelt und im weiteren Verlauf ausgestaltet werden. Barcamps dienen dem inhaltlichen Austausch und der Diskussion, zum Teil können aber auch konkrete Resultate oder Lösungen erarbeitet werden. In diesem offenen Prozess stehen ausschließlich die Teilnehmenden mit ihren individuellen Themen, Fragen und Beiträgen im Mittelpunkt. Aufgrund ihrer selbstbestimmten und proaktiven Rolle werden die „Teil-Nehmer“ in Barcamps häufig auch „Teil-Geber“ genannt.

Design Thinking

Das Lösen von Problemen oder die Entwicklung neuer Ideen sind häufig das Ziel von Design-Thinking-Workshops. Dabei wird insbesondere die Kunden- oder Nutzersicht in den Mittelpunkt gestellt, die sogenannte Customer Centricity. Die klassischen Phasen sind:

Problem verstehen und definieren

Kunden- und Nutzerbedürfnisse beobachten und verstehen

Standpunkt entwickeln

Brainstorming

Prototyp entwickeln

Testen und durch Feedback optimieren

Learning Journey

Learning Journey meint eine „Lern-Reise zum Kunden“. Besuche bei Start-ups, Konzernen, kleinen und mittelständischen Unternehmen oder bei NGOs (Non-Governmental Organisations) geben den Lernenden konkrete, praktische und interaktive Einblicke in die Praxis – häufig in kleinen Gruppen und professionell vor- und nachbereitet. Sie erhalten authentische Erfahrungsberichte und tauschen sich vor Ort mit Experten und Betroffenen aus. Zumeist stehen Themen wir Agilität, New Work oder Change-Prozesse im Mittelpunkt.

MOOCs

Die Abkürzung MOOC steht für Massive Open Online Course, also ein „riesiger offener Onlinekurs“. Diese internetbasierten Fernlehrgänge richten sich an besonders viele Teilnehmende, sind meist kostenlos und offen für alle. Das heißt, es wird komplett auf Zugangs- und Zulassungsbeschränkungen verzichtet.

Ihren Ursprung haben MOOCs in der Hochschulwelt. Vorlesungen oder Seminare werden auf Video aufgezeichnet und dann online zur Verfügung gestellt. Mittlerweile nutzen auch immer mehr Unternehmen wie Credit Suisse, Telekom, SAP oder Audi Corporate MOOCs für die interne Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden.

Ein gutes Corporate MOOC besteht meist aus Vorträgen oder Vorlesungen von Experten zu einem bestimmten Thema. Diese werden auf Video aufgezeichnet und den Mitarbeitenden online oder im Intranet zur Verfügung gestellt. Ergänzend erhalten sie weitere Lernmaterialien und Lern-Tools wie Studienhefte, Übungen oder Quiz zur Vor- und Nachbereitung. Darüber hinaus können sie sich in Online-Communities oder Chats untereinander oder mit den Experten der Vorträge über die Lerninhalte austauschen.