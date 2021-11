Wenn Sie Zellen oder Zeichen in Excel einfärben, dann verwenden Sie dafür die hinterlegten Farbpaletten, die Sie im Menüband finden. Diese Farbpaletten können Sie individuell anpassen. Sie hinterlegen Ihre eigenen Unternehmensfarben, wie in Ihrem Corporate Design oder der Corporate Identity festgelegt sind. Und das Beste daran ist, dass die Farbschemen dynamisch sind. Ändern Sie Farben in der Farbpalette, dann werden automatisch die verwendeten Farben (zum Beispiel Schriftfarbe oder Hintergrundfarbe) in der Arbeitsmappe entsprechend angepasst.