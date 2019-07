Anbindung des Onlineshops an eine bestehende Warenwirtschaft

Bei der Anbindung des Onlineshops an eine bestehende Warenwirtschaft müssen die Daten der Bestandskunden nicht erneut eingetragen werden. Die Kundendaten können in der Regel einfach in den Onlineshop hochgeladen werden.

Grundsätzlich sollte im Vorfeld überlegt werden, welche Daten mit einer Schnittstelle zwischen Warenwirtschaft und Onlineshop übertragen werden sollen. Dabei wird zwischen Stamm- und Bewegungsdaten unterschieden. Stammdaten sind dabei Informationen, die sich meist selten ändern, beispielsweise Artikeldaten, Kategorien, Hersteller oder Kundeninformationen. Bewegungsdaten hingegen sind nicht konstant, zum Beispiel Lagerbestände, Bestellungen oder Preise.

Nicht immer ist es sinnvoll oder technisch möglich, alle vorhandenen Daten zwischen Warenwirtschaft und Shop zu übertragen. Dies ist von der Artikelstruktur aber auch der Arbeitsweise des Unternehmens abhängig.