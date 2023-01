Wie sind Kreuztabellen aufgebaut?

In Excel haben Sie die Möglichkeit, dass Sie Listen mithilfe von Pivot-Tabellen in eine Kreuztabelle umwandeln. Sie können auf diese Weise (umfangreiche) Daten neu anordnen und so übersichtliche Aufstellungen erstellen und Zusammenhänge sichtbar machen.

In einer Kreuztabelle stehen die Daten (zum Beispiel Umsatzzahlen) in Beziehung zu den Einträgen in den Zeilen (zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter) und in den Spalten (zum Beispiel Monate). So erkennen Sie, welcher Vertriebsmitarbeiter in welchem Monat welchen Umsatz erzielt hat.