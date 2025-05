Methode 1: Leerzeichen mit der Funktion GLÄTTEN() entfernen

Die Funktion GLÄTTEN() ist die zuverlässigste Formel-Lösung für alle, die ohne Power Query arbeiten möchten. Ihre Syntax ist:

=GLÄTTEN(Text)

Diese Funktion entfernt alle überflüssigen Leerzeichen am Anfang und am Ende eines Textes in einer Excel-Zelle. Mehrfache Leerzeichen innerhalb des Textes reduziert sie auf eines.

Beispiel:

Originalinhalt in Zelle A1: " Hans Mustermann "

Ergebnis mit =GLÄTTEN(A1): "Hans Mustermann"