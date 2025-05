Seit 2025 ist eine Funktionalität in Excel verfügbar, auf die viele Power-User lange gewartet haben: Reguläre Ausdrücke (RegEx). Damit wird Excel um eine extrem leistungsfähige Textsuch- und Textprüftechnologie erweitert, die bisher vorwiegend aus der Programmierwelt bekannt war.

In diesem Beitrag erhalten Sie einen praxisnahen Einstieg in das Thema. Sie lernen, was RegEx ist, wie es in Excel verwendet wird und worauf Sie achten müssen – inklusive vieler Beispiele, einer Übersicht der wichtigsten RegEx-Zeichen und Funktionen mit Excel-Bezug.