Die Arbeit mit fremdsprachigen Daten wird im internationalen Arbeitsumfeld immer wichtiger. Ob Sie mit internationalen Geschäftspartnern kommunizieren, Daten aus anderen Ländern analysieren oder mehrsprachige Inhalte für Kunden aufbereiten – Sprachbarrieren können Zeit und Nerven kosten.

Genau hier kommt die Excel-Funktion ÜBERSETZEN() ins Spiel. Mit ihr lassen sich Texte direkt in Excel automatisch in eine andere Sprache übersetzen – ganz ohne Copy-and-paste in Übersetzungsportale oder externe Tools.

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie die Funktion ÜBERSETZEN() funktioniert, welche Anwendungsfälle besonders sinnvoll sind und was Sie bei der Nutzung beachten sollten.