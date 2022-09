Achtung: Wenn Werte in der Liste mehrfach vorkommen!

Die Funktionsweise von KKLEINSTE() und KGRÖSSTE() kann zu unerwarteten Problemen oder unerwünschten Ergebnissen führen, wenn ein Wert mehrfach in einer Liste vorkommt.

Um dieses Problem deutlich zu machen, wurde der Datenbereich (Prüfergebnisse) in der folgenden Abbildung geändert: Die größte und kleinste Punktzahl kommen je zweimal vor. Gesucht wird weiterhin die zweitgrößte und zweitkleinste Punktzahl. Das Ergebnis in der folgenden Abbildung entspricht nicht dem, was viele erwartet hätten.