Wo besteht der größte Handlungsdruck?

Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten haben unterschiedliche Wünsche und Ideen, wie das Unternehmen besser werden sollte. Doch nicht, wer am lautesten schreit, ist am wichtigsten. Der tatsächliche Nutzen muss am Wertbeitrag der Verbesserung für das Unternehmen gemessen werden und die Maßnahmen müssen auch zur Strategie passen. Auf diese Weise lassen sich die größten Erfolge erzielen.

Basis hierfür ist ein ganzheitliches Portfoliomanagement (Projektpriorisierung). Dieses berücksichtigt neben harten, monetären auch weiche Faktoren.

Beispiele für weiche Faktoren: