Warum ist es wichtig, die Unternehmensstrategie zu kommunizieren?

Die Unternehmensleitung gibt das Ziel vor – alle Beschäftigten ziehen an einem Strang und in eine Richtung. So wünscht sich das jeder Unternehmenslenker.

Gelingen kann das aber nur, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Das Ziel ist festgelegt, und alle kennen das Ziel. Dann braucht es eine Unternehmensstrategie, die den Weg beschreibt, wie das Ziel erreicht werden kann. Führungskräfte müssen diese Unternehmensstrategie allen Beschäftigten vermitteln und erklären. Wie wird die Strategiekommunikation gefördert?