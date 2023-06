Wozu Hoshin Kanri eingesetzt wird

Viele Unternehmen haben eine Strategie, aber sie tun sich schwer damit, diese auch umzusetzen. Die Strategie wird von der Geschäftsleitung, vom Top-Management und manchmal auch von Planungsabteilungen erarbeitet. Doch was in den Geschäftsbereichen, in den operativen Abteilungen und in den Teams dann gemacht wird, ist oft etwas ganz anderes. Gründe dafür sind:

Die Führungskräfte auf den operativen Ebenen

kennen die Strategien gar nicht,

verstehen die Strategien nicht,

sehen Widersprüche und Ungereimtheiten zu ihrem Fachbereich,

haben andere Ziele und Interessen,

wissen nicht, was sie daraus jetzt für ihre tägliche Arbeit ableiten sollen.

Um dieses Problem im Unternehmen zu lösen, braucht das Management geeignete Methoden, damit die Strategien der Geschäftsleitung mit der Praxis der Teams und aller Beschäftigten verknüpft werden. Hoshin Kanri ist eine solche Methode, die im Zuge der „Lean Management-Welle“ aus Japan (Toyota) exportiert wurde. Sie ist nicht besonders neu oder spektakulär, aber einfach und praktisch.