Als Führungskraft eine Strategie für die ersten Wochen entwickeln

Jedes Unternehmen zeichnet sich durch seine organisatorische Situation aus; durch Größe, Struktur, Prozesse, Regeln, Werte und Kultur. Handelt es sich in Ihrem Fall um ein Start-up mit weniger routinierten Abläufen, wo innovative Methoden und Ideen willkommen sind? Oder haben Sie eine Führungsposition in einem traditionellen Familienunternehmen übernommen, das seit Jahrzehnten erfolgreich ist und diesen Weg fortführen will?

Befassen Sie sich mit der Situation des Unternehmens, um Ihren Platz darin zu finden und Ihr Verhalten und die ersten Aktionen entsprechend anzupassen.

Spezialfall Start-up

In einem Start-up haben sich Strukturen und Prozesse meist noch nicht gefestigt. Die Beschäftigten handeln wenig routiniert, die verfügbaren Ressourcen sind oft begrenzt. Als neue Führungskraft haben Sie viel Gestaltungsspielraum, um neue Strukturen und Methoden rasch einzuführen. Sie müssen nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, da Sie mit weniger Ablehnung gegenüber Neuem in einem Start-up rechnen können.

Oft wird erwartet, dass Sie schnell, flexibel und belastbar sind. Idealerweise bringen Sie Erfahrungen aus einem anderen Start-up mit. Formalitäten haben eine geringe Bedeutung, Start-up-Werte und offene Kultur sind wichtig, Status zählt wenig. Ihre Entscheidungen sind in diesem Umfeld oft risikoreich.

Unternehmen in Krisen oder im Change-Prozess

Befindet sich das Unternehmen in einer Krise oder in einem Change-Prozess, müssen Sie sich einen sehr guten Überblick über das Unternehmen verschaffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen oft neu motiviert werden, da viele Veränderungen anstehen.

Wichtige und schwierige Entscheidungen sind möglichst schnell zu treffen. Das betrifft Personalentscheidungen, aber auch das Infragestellen von etablierten Strategien. Sie müssen viel Überzeugungsarbeit leisten und Ihre Entscheidungen so kommunizieren, dass Sie weder demotivieren noch missverstanden werden können.

Wichtig ist: Machen Sie sich schnell ein Bild davon, was bisher passiert ist. Klären Sie, was die aktuell drei wichtigsten Probleme an Ihrer Position sind. Gehen Sie Aufgaben an, bei denen Sie rasch Erfolge erzielen – auch wenn sie klein sind. Alle Erfolge werden so kommuniziert, dass sie die Motivation aller positiv beeinflussen.

Am Markt etablierte Unternehmen

Knüpfen Sie an die Erfolge Ihres Vorgängers an. Das bedeutet, Sie sollten sich zunächst defensiv verhalten. Versuchen Sie nicht, alles im Hauruckverfahren umzukrempeln. Das kann den Erfolg gefährden und provoziert Ablehnung vonseiten der Beschäftigten.

Hier geht darum, das Bestehende, das sinnvoll ist und zum Erfolg führte, zu bewahren. Neues gilt es vorsichtig und wenn möglich zusammen mit den Betroffenen und Verantwortlichen anzupacken. In jedem Fall erst dann, wenn Sie als neue Führungskraft das Unternehmen besser kennengelernt haben und angekommen sind.