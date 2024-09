Fettnäpfchen in der Antrittsrede

Abwertung oder Kritik

In die Antrittsrede gehören keine Floskeln, die als Abwertung oder Kritik verstanden werden können. Beispielsweise in Bezug auf die Unternehmensführung oder den Teamgeist. Die Präsentation des neuen Stelleninhabers in seiner Antrittsrede sollte nicht selbstgerecht wirken. Nicht die neue Person steht im Vordergrund, sondern die künftige Zusammenarbeit.

Unkollegiales Verhalten

Arroganz wirkt wenig kol­le­gi­al. Die neue Führungskraft sollte zum Beispiel die Sprache der Mitarbeiter sprechen. Dialekt in einem Handwerksbetrieb zu sprechen, wäre zum Beispiel angemessen.

Falsche Bescheidenheit

Der neue Stelleninhaber sollte falsche Bescheidenheit vermeiden. Denn er tritt als einflussreicher Entscheider auf.

Kon­flikt­träch­tige Themen

Die neue Führungskraft sollte kon­flikt­träch­tige Themen vermeiden, zum Beispiel den bevorstehenden Stellenabbau. Auch wenn Diskussionsbedarf bei den Mitarbeitern besteht, sollte die neue Führungskraft sich nicht darauf einlassen.

Details

Details muss die neue Führungskraft in ihrer Rede nicht nennen. Denn an ihnen könnte sie später von ihren Mitarbeitern gemessen werden, was unter Umständen nachteilig sein könnte.