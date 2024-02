Arbeitszeit erfassen, verwalten, auswerten Rechtliche Rahmenbedingungen zur Arbeitszeit

Wie lange Beschäftigte in einem Unternehmen arbeiten dürfen, ist in vielen Ländern gesetzlich geregelt. Denn der Staat will Arbeitnehmer schützen. Lesen Sie, welche Arbeitszeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingehalten werden müssen und welche Sonderfälle es gibt.