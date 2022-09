Kniff für mehr Ruhe im Großraumbüro: der Spinnentrick

Wenn Sie eine vibrierende Stimmgabel das erste Mal an ein Spinnennetz halten, dann werden Sie in kürzester Zeit die dazugehörige Spinne sehen. Denn sie schaut nach, ob sich in ihrem Netz etwas zu fressen befindet. Beim mehrmaligen Wiederholen wird die Spinne nicht mehr erscheinen, da sie gelernt hat, dass die Vibrationen kein Anzeichen für Beute sind. Trainieren Sie Ihr Gehirn in gleicher Weise, damit es auf Ablenkungen nicht mehr reagiert.

Übung für mehr Konzentration beim Arbeiten

Wenn Sie merken, dass sich eine Ablenkung aus einer Ecke des Großraumbüros an Sie heranschleicht und Sie aus Ihrer Arbeit buchstäblich herausreißen möchte, dann wenden Sie die folgende Übung an: