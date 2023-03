5. Wie viel wird die Buchhaltung kosten?

Mit der Unternehmensgründung verwirklichen Sie Ihre berufliche Vision. Im Alltag müssen Sie sich aber auch um „den Papierkram“ kümmern. Der größte Teil der Arbeitszeit in kleinen und mittelständischen Unternehmen fällt auf Aufgaben, die nicht direkt auf das Kerngeschäft einzahlen. Einen großen Teil der Aufgaben macht die Buchhaltung aus. In der Regel lohnt es sich, von Beginn an eine gute und zeitsparende Lösung zu finden.

Buchhaltung mithilfe eines digitalen Kassensystems

Digitale Kassensysteme können alle Geschäftsvorfälle eines Unternehmens erfassen. Sie sparen damit wertvolle Zeit. Außerdem wird sichergestellt, dass die Anforderungen des Gesetzgebers immer erfüllt sind. Ein Punkt, der ebenfalls zwingend in der Gründungsphase zu beachten ist. Auch später sind Sie so auf eine unangemeldete Prüfung vorbereitet. Manche Systeme können alle für die Prüfung notwendigen Daten per Knopfdruck auswerten, sodass Sie jederzeit die geforderten Unterlagen vorlegen können.

Buchhaltung mithilfe eines Steuerbüros

Falls Sie sich die Unterstützung eines Steuerbüros holen, ist diese Entscheidung ebenfalls viel Zeit und Geld wert. Viele digitale Kassensysteme bieten eine Schnittstelle, die den Export an ein Steuerbüro ermöglicht.

Buchhaltung selbst in die Hand nehmen

Falls Sie sich selbst um Ihre Buchhaltung kümmern, sollten Sie diese Aufgabe unbedingt regelmäßig erledigen. Halten Sie wöchentlich, mindestens monatlich Ordnung in Ihren Belegen. Alles „in einer Schuhschachtel“ zu sammeln, kostet Sie zu einem späteren Zeitpunkt unnötig viel Zeit und Nerven.