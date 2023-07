10. Ausstattung und IT

Beschaffen Sie die benötigte Büroausstattung. Wenn nötig, kaufen oder mieten Sie branchen-, aufgaben- und produktspezifische Ausstattung. Zum Beispiel Küchenmöbel für ein Restaurant, Friseurstühle für einen Friseurladen …

Denken Sie an Anschaffungen für die IT-Infrastruktur, wie Internetanschluss, Computer-Netzwerk und Softwarelizenzen.

11. Marketing- und Vertriebsstrategien entwickeln

Erstellen Sie einen Marketingplan, um Ihre Zielgruppe zu erreichen und potenzielle Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Nutzen Sie Online-Marketinginstrumente wie Websites, Social-Media-Kanäle und die Suchmaschinenoptimierung, weil hier deutlich geringere Kosten entstehen und das Marketing nachhaltiger wirkt als bei analoger Werbung.

Entwickeln Sie Vertriebsstrategien, um Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten und Kunden zu gewinnen.

12. Rechnungslegung und Buchhaltung

Informieren Sie sich über die gesetzlichen Anforderungen an die Rechnungslegung und Buchhaltung für Ihr Unternehmen.

Entscheiden Sie, ob Sie die Buchhaltung selbst übernehmen möchten oder ob Sie einen Steuerberater oder Buchhalter engagieren. In der Regel ist es sinnvoll, zentrale buchhalterische Aufgaben in die Hände von Experten zu legen. So vermeiden Sie Fehler, die hohe Kosten sowie rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Sie können sich auf wichtige operative Aufgaben konzentrieren.

Richten Sie ein Buchhaltungssystem ein und halten Sie alle Geschäftsvorgänge ordnungsgemäß und lückenlos fest.

13. Anmeldung zur gesetzlichen Unfallversicherung

Wer ein Unternehmen gründet, muss dieses innerhalb einer Woche beim zuständigen Unfallversicherungsträger anmelden. Die Anmeldung erfolgt automatisch mit der Gewerbeanmeldung; die Behörde leitet Ihre Anmeldung an die Unfallversicherung weiter.

Nach dem Gesetz sind die gewerblichen Berufsgenossenschaften für alle Betriebe, Einrichtungen und Freiberufler zuständig – mit wenigen Ausnahmen für bestimmte Berufszweige.

Als Unternehmer oder Freiberufler sind Sie nicht automatisch versichert, Sie können sich aber freiwillig gegen die Folgen von Arbeits- und Wegeunfällen bei seiner Berufsgenossenschaft versichern.

Die Unfallversicherung unterstützt Sie auch bei Fragen rund um den Arbeitsschutz und den Brandschutz. Hier finden Sie zahlreiche Informationen, was Sie als kleines Unternehmen in puncto Arbeitsschutz sicherstellen müssen und was für Start-ups zu beachten ist.

14. Weitere rechtliche Aspekte beachten

Setzen Sie sich mit rechtlichen Bestimmungen auseinander, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Dazu gehören unter anderem:

Datenschutz

Urheberrecht

Impressumspflicht

Arbeitsrecht

Arbeitsschutz

Markenrecht

allgemeine Haftungsfragen (je nach Rechtsform des Unternehmens)

Konsultieren Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt, um sicherzustellen, dass Sie alle rechtlichen Anforderungen erfüllen. Gerade Unternehmensgründer sind am Anfang überfordert mit den vielen verschiedenen Bestimmungen.