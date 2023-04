10. Homeoffice trägt zur Mitarbeitergesundheit bei.

Gerade während der Grippesaison stecken sich viele Menschen bei Kolleginnen und Kollegen an und fallen längere Zeit aus. Wer im Homeoffice arbeitet, wird in der Regel seltener an Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder Magen-Darm-Infektionen erkranken.

Auch davon profitiert der Arbeitgeber. Es gibt weniger Krankmeldungen, die Krankenquote sinkt.