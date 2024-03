Führung auf Distanz stellt Ergebnisse in den Mittelpunkt

Die Lösungen für diese Herausforderung ergeben sich aus den langjährigen Erfahrungen mit virtuellen Teams und zeigen sich in einer Analyse der Zusammenarbeit im Außendienst: In gut geführten Vertriebsbereichen wird viel Zeit und Energie in die Zielerarbeitung investiert.

Im Mittelpunkt stehen die Ergebnisse, die der Vertriebsmitarbeiter im Außendienst erreichen soll. Es gibt Key Performance Indicators (KPI), also Messgrößen für Ergebnisse. Der Auftragseingang ist eine solche Kennzahl und ein Hinweis darauf, dass der Mitarbeiter arbeitet und nicht nur am Baggersee liegt. Zumindest dokumentiert ein Besuchsbericht, dass Kundenkontakt bestanden hat.

Vertrauen in die Teammitglieder ist wichtig, aber das reicht nicht aus. Es sind gemeinsame Vorarbeiten notwendig, die Freiräume strukturieren und Ergebnisse kontrollierbar machen. Zuerst werden Ziele erarbeitet und es werden Ergebnisse vereinbart, die erreicht werden sollen. Die Wege, also die Aufgaben zur Zielerreichung, liegen in der Verantwortung der Zielverantwortlichen.

So wird nicht das Verhalten kontrolliert, das zu den Ergebnissen führen soll. Stattdessen strukturieren Ziele, das Projektmanagement und vereinbarte Meilensteine die jeweiligen Arbeitsprozesse. Und das sind die Grundlagen für Fortschrittskontrollen zur Ergebniserreichung.