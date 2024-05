Geschäftsideen systematisch entwickeln

Man muss als Unternehmen oder Gründer solche Kundenbeobachtungen oder Technologie-Analysen nicht dem Zufall überlassen. Einige Unternehmen betreiben dies systematisch. Sie richten spezielle Abteilungen ein, die sich mit dem Technologie-Scouting, mit Trendforschung oder Business Development befassen.

Dazu werden Mitarbeitende oder spezielle Dienstleister in der Welt herumgeschickt, um andere Menschen zu beobachten und Ideen für neue Produkte und Dienstleistungen mitzubringen.

Zudem werden wissenschaftliche Publikationen, Fachliteratur, Patentdatenbanken oder Studien systematisch ausgewertet, um dort Geschäftsideen zu entdecken. Genauso sind Messen, Open-Innovation-Plattformen oder Marktplätze für Geschäftsideen Quellen für eigene Geschäftsideen und neue Lösungen.

Alles, was in diesen Quellen gefunden wird, kann aufgegriffen und weiterentwickelt werden. In Unternehmen gibt es dazu „Ideen-Workshops“, in denen in einem kreativen Prozess Kundenbeobachtungen oder Technologien zu einer Geschäftsidee transformiert werden. Dabei bedienen sich einige der Methoden des sogenannten Design Thinkings.