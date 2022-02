Verzicht auf produktbezogene Werbebotschaften

Im Zuge dieser strategischen Neuausrichtung steigt der Anteil nachhaltiger Lebensmittel im Edeka-Produktsortiment seit Jahren kontinuierlich an. Flankiert wird diese Umorientierung im Sortiment durch den intensiven Einsatz von nachhaltigem Marketing. Dies bedeutet: Gezielte Werbemaßnahmen werden eher mit einer informativen und vom Umweltbewusstsein getragenen Botschaft gekoppelt, anstatt ihr einen direkten, produktbezogenen Charakter zu verleihen.

Der Werbeeffekt für das jeweilige Produkt ist also eher ein indirekter, denn nicht die Qualität des Produkts selbst wird beworben, sondern die Philosophie, die hinter seiner Erzeugung steckt. Ergänzt wird diese Strategie durch Werbekampagnen, die auf soziale Nachhaltigkeit setzen. So stellt etwa die Werbebotschaft „Wir lieben Lebensmittel“ ebenfalls kein Produkt, sondern die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Verbraucher und Verkäufer in den Mittelpunkt.