Fehler bei der Aufgabenverteilung

„Wie oft habe ich die Möglichkeit, bei der Arbeit das zu tun, was ich am besten kann?“ Das ist ein entscheidender Punkt gerade für Top-Arbeitnehmer. Menschen wollen sich bei der Arbeit verwirklichen. Natürlich interessieren sich gerade die Besten auch für neue Themen und Aufgabenfelder und natürlich hilft man auch dort aus, wo gerade jemand gebraucht wird. Aber letztendlich will jeder von uns auch bei der Arbeit das tun, was sie oder er am besten kann und am liebsten macht.

Doch die besten Mitarbeiter werden oft dafür eingesetzt, Löcher zu stopfen, Fehler auszubügeln oder andere zu unterstützen. Und wer auf Dauer bei der Arbeit nur Dinge tun muss, die ihm nicht liegen oder für die er überqualifiziert ist, der ist nicht nur wenig produktiv, sondern auch frustriert.