PayPal OpenZahlungen einfach erhalten
Zahlungen über PayPal erhalten: Ohne Terminal, ohne Aufwand
Nicht jedes Business hat eine eigene Website oder ein Kartenterminal. Soloselbständige arbeiten häufig mobil, projektbasiert oder auf Zuruf – zum Beispiel als Coach:in, Berater:in, Fotograf:in oder Handwerker:in. PayPal Open bietet Lösungen, die sich nahtlos in diesen Alltag integrieren lassen.
Zahlungslinks: Bezahlt in Minuten, ohne Umwege
Mit einem PayPal-Zahlungslink lässt sich eine Bezahlung direkt nach der Leistung anstoßen, etwa per E-Mail, Messenger Apps oder sogar als QR-Code auf dem Smartphone. Der Link lässt sich bequem über das PayPal-Geschäftskonto erstellen und erzeugt eine eigene Bezahlseite mit Produkt- oder Leistungsbeschreibung, Betrag, Steuern und optionalem Hinweistext.
So werden sogar Kleinstbeträge oder Teilzahlungen verlässlich abgerechnet. Kund:innen bezahlen mit vertrauten Methoden wie PayPal, Kreditkarte, Lastschrift oder digitalen Wallets. Ganz ohne Bankdaten angeben zu müssen. Die Zahlung erhalten Sie direkt auf Ihr PayPal-Geschäftskonto.
Kaufen-Buttons: Bargeldlos bezahlen leicht gemacht
Wer seine Angebote standardisiert – etwa über eine Website, ein Link-in-Bio-Tool oder eine Buchungsplattform – kann Kaufen-Buttons von PayPal integrieren. Mit nur fünf Zeilen HTML-Code erweitern Sie reine Angebotsseiten um eine funktionale Bezahlmöglichkeit: Kund:innen klicken, bezahlen und erhalten schnell eine Bestätigung von PayPal. Ideal für Erstberatungen, Materialpauschalen oder digitale Leistungen mit Festpreis.
Teilzahlungen und Varianten lassen sich ebenfalls integrieren, zum Beispiel für Workshops mit unterschiedlichen Ticketstufen oder Coaching-Pakete.
Kontaktlos bezahlen mit PayPal Tap to Pay
Mit Tap to Pay wird das eigene Smartphone zum Zahlungsterminal. Über die PayPal Point-of-Sale-App (POS) erhalten Sie Zahlungen per Girocard, Kreditkarte oder Wallet. Kontaktlos und ohne spezielles Kartenlesegerät. Ein NFC-fähiges Android- oder iPhone-Gerät genügt (Tap to Pay funktioniert auf Geräten mit Android 8.0 und Google Play Services. iOS ab iPhone XS und höher.)
Tap to Pay funktioniert dort, wo persönliche Übergaben stattfinden: im Büro der Mandant:innen, auf Messen oder bei Einsätzen vor Ort. Kund:innen halten ihre Karte oder Smartphone ans Gerät, die Zahlung ist in Sekunden abgeschlossen. Auf Wunsch lässt sich ein digitaler Beleg sofort per E-Mail oder SMS versenden. So gelingt bargeldloses Bezahlen in jeder Situation – schnell, zuverlässig, ohne zusätzliche Hardwarekosten.
So hilft PayPal Ihnen bei Zahlungen
Offene Rechnungen, verspätete Überweisungen oder internationale sind nur einige der Herausforderungen, mit denen sich Soloselbständige regelmäßig konfrontiert sehen. PayPal Open hilft, große und kleine Hürden zu meistern. Mit klaren, praxisnahen Lösungen:
- Zahlungen sind schnell verfügbar – ohne Zwischenkonto
- Keine sensiblen Bankdaten werden geteilt – Zahlungen funktionieren ohne IBAN-Austausch
- Aufträge verbindlich starten – Anzahlungen oder Retainer lassen sich unkompliziert vorab einfordern
- Größere Aufträge leicht abschließen – Kund:innen können bei Bedarf flexible PayPal-Finanzierungsoptionen nutzen, vorbehaltlich Kreditwürdigkeit und Verfügbarkeit
- Wiederkehrende Zahlungen lassen sich automatisieren – inklusive automatischer Wiederholung bei fehlgeschlagenen Abbuchungen
- Internationale Zahlungen empfangen – erhalten Sie Zahlungen einfach aus dem Ausland
- Alle Beträge im Blick behalten – Bezahlseiten zeigen Preise, Steuern und Versandkosten transparent an
- Zahlungseingänge dokumentieren – Transaktionsbelege stehen sofort digital zur Verfügung
Das hilft, den Zahlungseingang zu vereinfachen, und reduziert zusätzlich den gesamten Verwaltungsaufwand. Für mehr Planbarkeit und weniger Rückfragen.
PayPal Business Debit Card: Einfach direkt zahlen
PayPal unterstützt Soloselbständige nicht nur dabei, Zahlungen sicher zu erhalten, sondern auch, wenn es um Ausgaben geht. Mit der PayPal Business Debit Mastercard® bezahlen Sie direkt aus dem verfügbaren Guthaben in Ihrem PayPal-Geschäftkonto – online, vor Ort oder unterwegs, wo immer Mastercard akzeptiert wird.
Ausgaben bleiben transparent und nachvollziehbar. In der PayPal-App legen Sie selbst Kartenlimits fest, sperren oder entsperren die Karte oder fordern bei Bedarf eine neue an.
Zusätzlich profitieren Karteninhaber:innen von 0,5 % Cashback auf jede berechtigte geschäftliche Zahlung (gemäß den geltenden Bedingungen). So verwandelt sich jeder Einkauf zu einem kleinen Plus.
PayPal: Verlässlichkeit zahlt sich aus
Zahlungsmethoden entscheiden oft über den Kaufabschluss, besonders bei höheren Beträgen oder wenn Kund:innen zum ersten Mal bei Ihnen buchen. PayPal ist eine bekannte Marke in Deutschland, mit Millionen aktiven Nutzer:innen und wurde von YouGov 2024 zum dritten Mal in Folge als „Most Trusted Brand“ ausgezeichnet.
Kund:innen können das Logo erkennen und es mit sicherem, transparentem Bezahlen verbinden.
Ein System, viele Möglichkeiten für Ihr Business
PayPal Open bietet Soloselbständigen alltagstaugliche Möglichkeiten, Zahlungen zu erhalten und zu tätigen – einfach, zuverlässig und einsatzbereit. Vom Zahlungslink bis zu Tap to Pay: Jede Lösung lässt sich ohne technisches Wissen aktivieren und schnell nutzen.
Testen Sie PayPal Open und machen Sie es Ihren Kund:innen leicht, schnell und sicher zu bezahlen.