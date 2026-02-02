Zahlungslinks: Bezahlt in Minuten, ohne Umwege

Mit einem PayPal-Zahlungslink lässt sich eine Bezahlung direkt nach der Leistung anstoßen, etwa per E-Mail, Messenger Apps oder sogar als QR-Code auf dem Smartphone. Der Link lässt sich bequem über das PayPal-Geschäftskonto erstellen und erzeugt eine eigene Bezahlseite mit Produkt- oder Leistungsbeschreibung, Betrag, Steuern und optionalem Hinweistext.

So werden sogar Kleinstbeträge oder Teilzahlungen verlässlich abgerechnet. Kund:innen bezahlen mit vertrauten Methoden wie PayPal, Kreditkarte, Lastschrift oder digitalen Wallets. Ganz ohne Bankdaten angeben zu müssen. Die Zahlung erhalten Sie direkt auf Ihr PayPal-Geschäftskonto.