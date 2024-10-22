Excel-Tipp: In welcher Zelle steht ein gesuchter Wert?

In Excel geht es oft nicht nur darum, Inhalte zu finden, sondern auch darum, deren genaue Position zu ermitteln. Manchmal möchten Sie nicht nur den Wert einer bestimmten Zelle suchen, sondern auch wissen, wo dieser Wert in Ihrer Liste zu finden ist.

Excel bietet dafür verschiedene Funktionen, mit denen Sie die Adresse einer Zelle als Suchergebnis zurückgeben können. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie mit einer einfachen Formel die Zelladresse eines Suchergebnisses in Excel ermitteln.