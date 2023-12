Kunden gewinnen Kundengewinnung am Point of Sale

Wie schaffen Einzelhändler eine positive Atmosphäre in ihrem Ladengeschäft? Was sind die wichtigsten Stellhebel, um Kunden ins Geschäft zu ziehen und für eine angenehme Atmosphäre zu sorgen? Auf die Gestaltung und Aktionen am Point of Sale kommt es an. Das Ladengeschäft ist das Aushängeschild für den erfolgreichen Verkauf im Einzelhandel.