Was ist eine Marke?

Eine Marke (im Englischen Brand) ist eine relevante Differenzierung am Markt. Nichts anderes als eine besondere Unique Selling Proposition (USP), ein Wettbewerbsvorteil, der ein Unternehmen und seine Identität oder ein Produkt oder eine Dienstleistung klar von allen Wettbewerbern unterscheidet – und zwar so, dass es am Markt wahrgenommen wird.

Eine Marke lässt sich auch rechtlich schützen, indem sie in staatlich regulierte Markenverzeichnisse eingetragen wird. Dann bezeichnet die Marke oder das Markenzeichen ein Rechtsgut (geistiges Eigentum).