Beispiele für Multi-Channel-Marketing und Omni-Channel-Management

Beispiele für Multi- und Omni-Channel-Marketing

Bekleidungs- oder Sportartikelindustrie

In der Bekleidungs- oder Sportartikelindustrie beliefern die großen Markenunternehmen wie zum Beispiel Adidas, Puma oder Nike über Großhändler und Zwischenhändler den Einzelhandel – Warenhäuser, Sportgeschäfte, Modehäuser. Gleichzeitig richten sie als Herstellerfilialen sogenannte Flagship-Stores ein, die sie in eigener Regie betreiben. So können sie ihre Marke prominent in Szene setzen und sind direkt beim Kunden. Adidas betreibt in zahlreichen großen Städten sogenannte Adidas Concept Stores. Nicht zuletzt können alle Produkte auch über den Online-Handel, Webshops und im Social-Network gekauft werden. Die Markenhersteller sprechen selbst von der Omni-Channel-Strategie.

Versicherungen

Versicherungen nutzen ebenfalls unterschiedliche Vertriebskanäle für ihre Produkte. Sie haben zum Teil eigene Handelsvertreter, Partnerschaften mit Banken oder mit freien Versicherungsmaklern und sie setzen zunehmend auf das Internet. Nachdem viele Startups als Versicherungsvermittler am Markt aufgetaucht sind und über das Internet dem Kunden die lukrativsten Verträge vermitteln, drängen auch die großen und alten Versicherer in diesen Vertriebskanal. Die Allianz verfolgt seit geraumer Zeit eine große strategische Online-Initiative und baut die entsprechenden Vertriebskanäle aus.

Konsumgüterindustrie

Tchibo ist ebenfalls ein Beispiel für eine Mehrkanal-Vertriebsstrategie. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in rund 19.000 Verkaufsstellen und sogenannten Depots bei Partnerunternehmen. Das sind Supermärkte, Drogerieketten oder Bäckereien. Daneben gibt es rund 900 Tchibo-Filialen als eigene Niederlassungen oder im Franchise-System. Außerdem hat Tchibo eigene Läden, in denen Restposten vermarktet werden. Und nicht zuletzt erhält der Kunde einen Katalog und kann per Telefon oder direkt im Online-Shop bestellen und kaufen.