Die Phasen im Verkaufsprozess

Dann gilt es folgende Phasen im Verkaufsprozess zu durchlaufen:

Besuch vorbereiten Kunden beraten Gespräch nachbereiten und dokumentieren Angebot erstellen Folgetermin planen und gegebenenfalls Spezialisten einbinden Leistungen im Detail und Preis verhandeln Kauf abschließen Erfolge dokumentieren (Reporting und Controlling) versprochene Leistungen liefern After-Sales-Prozess starten Kunden binden Kundenwert steigern

Nicht alle Interessenten und potenziellen Kunden können durch den gesamten Prozess geführt werden. Einige verschieben den Bedarf, andere entscheiden sich für den Wettbewerber oder andere Lösungen.

Das Wegfallen von Kunden wird als Verkaufstrichter abgebildet. In jeder einzelnen Phase geht ein Anteil der potenziellen Kunden verloren. Wenn der Vertrieb einen bestimmten Umsatz erzielen möchte, wenn er also mindestens Phase 7 erreichen will, muss er das rechnerisch im Verkaufsprozess berücksichtigen.