Warum Führungskräfte auch Beziehungs- und Netz-Manager sind

Wie ist in einem solchen Umfeld erfolgreiche, alpha-intelligente Führung möglich? Der einzig mögliche Lösungsweg ist: Die Führungskräfte müssen sich gleichzeitig verstehen als:

Beziehungsmanager , deren Kernaufgabe es ist, die Beziehungen im sozialen System Unternehmen so zu gestalten, dass Mitarbeitende gut zusammenarbeiten können und

emotionale Leader, deren Aufgabe es ist, ihre Mitarbeitenden zu inspirieren, sodass diese sich freiwillig für das Erreichen der Ziele engagieren.

Viele Führungskräfte haben dies in der Vergangenheit schon getan, doch nur bezogen auf die ihnen unterstellten Mitarbeitenden. In den modernen High-Performance-Organisationen sind die Unternehmensbereiche jedoch eng miteinander verwoben; sie kooperieren zudem in der Regel mit einer Vielzahl externer Partner, die für sie wichtige Teilaufgaben erfüllen.

Deshalb müssen die Führungskräfte ein stets komplexeres Netzwerk führen, auch weil die Belegschaften der Unternehmen immer heterogener werden: „Digital Natives“ müssen mit „Digital Immigrants“ kooperieren, Westeuropäer mit Menschen aus China, Festangestellte mit Freelancern, und, und, und – und dies in einem von permanenter Veränderung geprägten Umfeld, in dem letztlich niemand weiß, was die Zukunft bringt.