Formeln aus intelligenten Tabellen kopieren

Wenn Sie intelligente Tabellen (Strg + T) in Excel einsetzen, kann es passieren, dass beim Kopieren von Formeln (Strg + C) aus diesen Tabellen, ein Bezug zu dieser Quelltabelle beibehalten wird. Die Formel passt sich nicht automatisch an den Zielbereich an, in den sie eingefügt wird (Strg + V).

Dies liegt daran, dass bei intelligenten Tabellen in der Regel strukturierte Verweise für Formeln verwendet werden.