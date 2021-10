HR-Chatbots machen das Leben und die Arbeit leichter

Der Einsatz von Chatbots in der HR sorgt vor allem für eines – Arbeitsentlastung für Personaler. Chatbots können Routineanfragen beantworten, die Personaler sonst viel Zeit kosten. Chatbots können dazu beitragen, Services zu optimieren und durch 24/7 Basis-Services zu standardisieren. Die HR wird so entlastet und findet wertvolle Zeit, ihren Fokus in Richtung der strategischen Aufgaben zu verlagern.

Gleichzeitig bietet der Einsatz von Chatbots einen Mehrwert für die Mitarbeitenden: Sie profitieren davon, dass Bots ihre Anfragen, zum Beispiel nach Urlaubsanspruch, Angeboten aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement oder anderen Benefits rund um die Uhr schnell, kompetent und rechtssicher beantworten. Ein enormer Zeit- und Ressourcenfaktor für alle Beteiligten.