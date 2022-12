Welche Personalkennzahlen sind die wichtigsten?

Bevor Sie mit der Erfassung, Einführung und Verwaltung der Kennzahlen beginnen, wählen Sie aus, welche Zahlen überhaupt relevant sind. Meistens hängt die Auswahl von Vorgaben des Managements ab oder das Management formuliert konkrete Anforderungen an die Kennzahlen.

Die wichtigsten HR-Kennzahlen sind:

Headcount (Köpfe) und Full-Time-Equivalents (teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende)

Quote der Leihmitarbeiter

Überstunden

Krankenstände und Arbeitsunfälle

offener Urlaub und Freizeitguthaben

Fluktuation

Ausbildungsaktivitäten (Tage, Kosten und ggf. Kategorien)

Alter und Dienstjahre der Beschäftigten und die sich daraus ergebende Struktur

Obwohl in der Literatur häufig noch deutlich mehr Kennzahlen genannt werden, lohnt es sich in der Regel für ein Unternehmen nicht, sie alle zu erfassen. In der Praxis hat sich die obige Auswahl bewährt. Natürlich kann die Liste beliebig ergänzt oder gekürzt werden – je nachdem, welche Kennzahlen individuell in Ihrem Unternehmen relevant sind.

Die Auswahl sollte sich allerdings begründen lassen. Hauptargument hierbei: Wir benötigen diese Zahlen, weil sich damit Erfolge messen, Entwicklungen konkret ablesen, Zahlen vergleichen und Mängel aufdecken lassen.